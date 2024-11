Kolędy for the Christmas Season from BFA

🎄Enjoy! 🇵🇱

As Polish chance would have it, I found a CD full of wonderful Kolędy (Christmas Carols) while vacationing in Ithaca at a Salvation Army thrift. The music is wonderful. In the spirit of the season, I decided to put the Kolędy online for all of you to enjoy right before Advent begins.I really do hope you enjoy as much I have been recently. I was really struck by the beauty of it. Wishing all of you a wonderful Christmas Season. You can listen to the Kolędy here online by using the online audio player below or you can download from a Google Drive folder containing all the songs and a pdf file featuring the CD cover, track listing and additional information about the groups behind the CD. If just want the pdf, click here . For the audio files (.mp3) and pdf in Google Drive, click here

Veni, Veni Emmanuel/Cicha

Wśród Nocnej Ciszy

Gdy się Chrystus Rodzi

Gdy Śliczna Panna

Ach Ubogi w Żłobie

Gdy Ziemię Cichym

Wiwat Dzisiaj

Bracia Patrzciejeno

Anioł Pasterzom Mówił

Do Szopy Hej Pasterze

Dzisiaj w Betlejem

Zaśnij Jezuniu

Przybieżeli do Betlejem

Śpij Jezuniu

A Wczora z Wieczora

Lulajże Jezuniu

Śliczna Panienka

Wędrowali Trzej Królowie

O Mili Królowie

Cieszmy Się

Ojcze Nasz

O Biały Orle Nasz

Moja Ty Wiosko

Krakowiak

Mazur

Polka Lubelska